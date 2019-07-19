Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda özellikle şehir merkezi ve sahil bölgelerinde kaldırım işgâlleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimleri ile halkın takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine dilencilere yönelik operasyonlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bilhassa yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi, tarihî çarşı ve hanlar bölgesi ile cami önlerinde vatandaşların merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda son 3 günde 50’den fazla dilenci yakalandı. Acemler’deki Zabıta Dâire Başkanlığı’na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından da üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa’daki dilencilerin büyük bölümünün Adana, Çanakkale, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’dan geldikleri belirlenirken, dilencilerin üzerinden de yaklaşık 600 TL para çıktı. Kabahatler Kanununa göre haklarında cezaî işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Kaldırım işgâlleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

