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Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
20.07.2019 - 19:08 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,PKK,
638409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638409.aspx
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