Edinilen bilgiye göre olay Rat Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında yaşandı. Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye ekipleri, 112 ekipleri sevk edildi.
İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Maden ocağında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
31.07.2019 - 12:07 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Rat Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında yaşandı. Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye ekipleri, 112 ekipleri sevk edildi.
Etiketler : maden ocağı,göçük,
640763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640763.aspx
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