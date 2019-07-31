Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Rat Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında yaşandı. Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye ekipleri, 112 ekipleri sevk edildi.

İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.