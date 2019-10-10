Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan Ceyhan’a misafir olarak gelen iş adamı 50 yaşındaki Bayram Samut idaresindeki 06 AGS 775 plakalı otomobil, Mercimek mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeyken alev aldı. Yeni köprü üzerinde ışıklarda durduğunda alevleri fark eden sürücü Bayram Samut ve yanında bulunan arkadaşı aracı terk ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları içerinde alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrik kontağından çaktığı tahmin edilen yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.