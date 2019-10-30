Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 18.45 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Sebebi bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikayı sarmadan yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında fabrikada bulunan güvercinlerin itfaiye eri tarafından kurtarılması ise dikkat çekti. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.