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Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım! 'Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün oynanan Fenerbahçe maçında yaşananlar hakkında konuşmak için basın toplantısı düzenledi. Özbek'in konuşmasının başladığı sırada Fenerbahçe sosyal medya hesabından göndermeli paylaşım yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ardından 2 kulübün yetkilileri arasında tansiyon yükseldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşananları anlatmak için kameraların karşısına geçti.

FENERBAHÇE'DEN 'AĞLAMA' GÖNDERMESİ

Özbek'in konuşmasının başladığı sırada Fenerbahçe sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan paylaşım şöyle:

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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