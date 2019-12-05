Bir buçuk yıldır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen davada, dün karar çıktı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan Aksu’yu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkûm etti. Aksu, ayrıca “nitelikli cinsel saldırı”dan 10 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”dan da 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Akand ise “kasten öldürme suçuna yardım”dan 12 yıl 6 ay, “nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım”dan 5 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım”dan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Baba İsmail Çet, karara “İçimize biraz su serpildi ama bir baba olarak acım devam ediyor” yorumunda bulundu.
Şule’nin katiline müebbet, yardımcısına 18 yıl verildi
05.12.2019 - 06:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de, Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay esnasında rezidansta bulunan Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açıldı.
Etiketler : şule çet,şule çet davası,
666714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666714.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER