Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir buçuk yıldır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen davada, dün karar çıktı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan Aksu’yu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkûm etti. Aksu, ayrıca “nitelikli cinsel saldırı”dan 10 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”dan da 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Akand ise “kasten öldürme suçuna yardım”dan 12 yıl 6 ay, “nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım”dan 5 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım”dan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Baba İsmail Çet, karara “İçimize biraz su serpildi ama bir baba olarak acım devam ediyor” yorumunda bulundu.