Olay, Güneşler-Serdivan arasında çalışan dolmuşta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü.



Yaşanan panik dolu anlar ise dolmuşun içerisinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde, annenin feryatları ve dolmuş şoförünün çocuğu hastaneye yetiştirebilmek için elinden gelen gayreti gösterdiği görülüyor.



Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.