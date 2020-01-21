Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da doğuştan gece körlüğü hastası Halime Yıldız, yavaş yavaş görme yetisini kaybederken yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Yıldız yaklaşık 13 yıldır tamamen görememesine rağmen açıktan üniversite okudu ve iki bölümü tamamladı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Merkezinde santral memuru olarak çalışan Halime Yıldız burada hastaneye gelen telefonlara bakıyor, gelen hastalara danışmanlık yapıyor. Kendisine yer soranları hiç bekletmeden gitmek istediği polikliniğe yönlendiriyor.



Görme yetisini yavaşça kaybederken tanıştığı dernekle E- KPSS öncesinde uygulanan kurum sınavlarına hazırlanan ve 2007 yılında İnönü Üniversitesine atanan, 2 yıl sonra ise OMÜ’ye tayini çıkan Yıldız, yaklaşık 11 yıldır burada çalışıyor aynı zamanda dernekle beraber sosyal faaliyetlerini de hiç ara vermiyor. Yaşamı ile görme engelliler için bir esin kaynağı oluyor.



2009 yılında Samsun’da çalışmaya başladıktan sonra Altı Nokta Körler Derneğinde faaliyetlerine devam eden Yıldız ilk olarak 2002 yılında ön lisans diploması aldığı iktisat bölümünü 4 yıllık lisansa tamamlamayı hedefledi. Dernekteki gönüllülerin sesinden ders kitaplarını dinleyerek sınavlarına hazırlanan Yıldız, 2011 yılında bölümü bitirmiş ancak bununla da yetinmeyerek 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin sosyoloji bölümüne başladı. Bu dönemde gönüllülerin de yardımı olduğunu ancak son 2 yıldır sesli kitap ve materyal bulmakta zorlanmadığına değinen Halime Yıldız, üniversitenin internet sitesindeki sesli ders kitapları ve sınavlar ile bu 4 yılı 2019 yılında tamamladığını ancak hedeflerinin bununla da sınırlı olmadığını belirtti.

Hedefi ise sosyolog olmak

Bu noktadan sonra yüksek lisans yapmak ve ileride bir sosyolog olmak istediğini söyleyen Halime Yıldız, “Doğuştan gelen bir hastalıkla görme yetimi yavaş yavaş kaybettim. İlk, orta, lise, üniversite öğrenimimi örgün yaptım. O sıralar görme yetimi kaybetmeye başlamıştım. Altı Nokta Körler Derneği ile tanıştım. Dernekte öğrenciler ve gönüllü üyeler bizlere kitap okuyorlardı. Ders kitapları okuyor beraber test çözüyorduk. Üniversite eğitimime devam etmeye karar verdim. 2 yıllık işletme okumuştum. Açıktan 4 yıllığa tamamladım iktisat bölümüyle. İktisat aslında istediğim bir bölüm değildi. Kendi ilgi alanımla ilgili bir üniversite daha okumak istedim. Sosyoloji bölümünü de bu yıl bitirdim. Tabii ki bununla bitmeyecek, daha hedeflerim var. Allah nasip ederse yüksek lisans yapmayı da istiyorum. Şu anda santral memuru olarak çalışıyorum. Ama hedefim sosyolog olmak” dedi.



Hastaneye gelen hastaların sorularına da cevap vererek hastanedeki ilgili yerlere yönlendirdiğini belirten Yıldız görme engellilere verdiği mesajda, “Görme engellilerin önü eskisi gibi değil artık. Birçok engellinin önü açık diyebilirim. Daha çok sesli materyal var. Ders çalışmaları için daha iyi ortamlar var. Onlar çok daha iyilerini başarabilirler. Önemli olan istemek ve mücadele etmek. Siz o adımı attıktan sonra dışarı çıktıktan sonra o eli siz uzattıktan sonra herkes o ele uzanır” sözlerini kullandı.