Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç ve gazetecilerle birlikte İstanbul’dan Erzurum’a uçakla gelen Bakan Ersoy, buradan Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a geçti. Trende yolculuk boyunca kar manzarası izleyen ve gazetecilerle sohbet eden Ersoy, bol bol fotoğraf çekti, selfie yaptı. Sarıkamış’ta beraberindekilerle birlikte Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne giden Ersoy, burada bir otelin toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

Halime Gürbüz Sarıkamış