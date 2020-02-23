Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç ve gazetecilerle birlikte İstanbul’dan Erzurum’a uçakla gelen Bakan Ersoy, buradan Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a geçti. Trende yolculuk boyunca kar manzarası izleyen ve gazetecilerle sohbet eden Ersoy, bol bol fotoğraf çekti, selfie yaptı. Sarıkamış’ta beraberindekilerle birlikte Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne giden Ersoy, burada bir otelin toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.
Halime Gürbüz Sarıkamış
Bakan Ersoy Doğu Ekspresi’nde
23.02.2020 - 03:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TCDD’nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a geldi.
Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç ve gazetecilerle birlikte İstanbul’dan Erzurum’a uçakla gelen Bakan Ersoy, buradan Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a geçti. Trende yolculuk boyunca kar manzarası izleyen ve gazetecilerle sohbet eden Ersoy, bol bol fotoğraf çekti, selfie yaptı. Sarıkamış’ta beraberindekilerle birlikte Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne giden Ersoy, burada bir otelin toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.
Etiketler : kars,doğu ekspresi,
683337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683337.aspx
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