Valilikten yapılan açıklamada, “20 gün önce Türkiye’ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır” denildi.
Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama
23.02.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyonkarahisar Valiliği,koronavirüs,
683453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683453.aspx
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