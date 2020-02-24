Edinilen bilgilere göre sabah Büyükçekmece Güzelce sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda bir cansız beden gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetten şüphelenen polis ekiplerinin cansız beden üzerindeki incelemesi sürüyor.
Büyükçekmece'de sahile vurmuş cansız beden bulundu
24.02.2020 - 11:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece'de sahile vurmuş bir kadının cansız bedenini buldu. Polisin cansız beden üzerinde incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : sahilde bulunan cansız beden,
683610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683610.aspx
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