Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre sabah Büyükçekmece Güzelce sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda bir cansız beden gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetten şüphelenen polis ekiplerinin cansız beden üzerindeki incelemesi sürüyor.