Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mart'ta yakalanan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen şüpheliler, Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan A.R.A, T.K. ve T.D. tutuklanırken, A.D. ile T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 17'ye yükseldi.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.