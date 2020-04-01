Edinilen bilgiye göre, 24:00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.