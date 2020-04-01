Edinilen bilgiye göre, 24:00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı
01.04.2020 - 01:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 02:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de koronavirüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.
Etiketler : karantina,karantina kaçış,
692831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692831.aspx
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