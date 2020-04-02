Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme
02.04.2020 - 11:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Yerlikaya, "İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir" dedi.
Etiketler : eczane,istanbul,
693198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693198.aspx
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