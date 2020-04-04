Günden güne etkisini sürdüren koronavirüse karşı alınan önlemler, yapılan uyarı ve kısıtlamalar sonucunda Caddebostan ve Salacak sahili bu hafta sonu boş kaldı. Çoğu vatandaşın sahile gidip spor yapmak ve gezmek yerine evlerinde kaldığı görülürken, birkaç vatandaş köpeğin gezdirdi, sahilde yürüyüş yaptı. Hem Caddebostan sahilinin hem de Salacak sahilinin koronavirüs nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. Polis ve Zabıta ekipleri sahilde denetimlerini sürdürürken, anons yapılarak vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
04.04.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Caddebostan Sahili ve Salacak sahili boş kaldı. Vatandaşların sahillerde gezmek yerine evlerinde kaldığı gözlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,covid-19,istanbul,
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