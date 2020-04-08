Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyıları da şuan böyle bir manzaraya sahip... Covid-19 tedbirleri sebebiyle kimsenin ziyaret etmediği bölge, flamingo, martı, ördek ve turnaların özgürce yaşadığı bir ortama dönüştü. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, Göldeki su seviyesinin istenen düzeyde olmamasına rağmen kuşların burada konakladığını belirtti. Çetiner “Son yıllarda fazla rastlamadığımız kuş birlikteliğini görüyoruz. Bu kadar güzel bir tabii ortamı her zaman bulma şansımız yok” dedi.