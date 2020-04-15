Ürdün'de hapishaneden çıkan Sari Al Wardat isimli bir kişi için kutlama düzenlendi. Kutlama sırasında Wardat'ın akrabası havaya ateş açtı. Kutlama anlarında havaya ateş açan şahıs, hapishaneden çıkan Wardat'ı yanlışlıkla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Wardat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kurşun sıkan akrabası polis tarafından gözaltına alındı.
Hapishaneden çıktı, kutlama sırasında yanlışlıkla vurularak öldü
15.04.2020 - 23:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün'de hapishaneden çıkan bir kişi, kutlamalar sırasında akrabası tarafından yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : hapishaneden çıktıktan sonra vurulan şahıs,
696883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696883.aspx
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