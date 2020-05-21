Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kurtahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Aydoğdu (79) evlerinde kanepeden düşerek kafasını sehpaya çarparak ağır yaralandı. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yarine giden sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hulusi Aydoğdu'nun cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.