Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kurtahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Aydoğdu (79) evlerinde kanepeden düşerek kafasını sehpaya çarparak ağır yaralandı. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yarine giden sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hulusi Aydoğdu'nun cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarptı, hayatını kaybetti
21.05.2020 - 18:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kanepe,düşme,yaşlı adam,story_,
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