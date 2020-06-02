Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulansla, direksiyon hakimiyetini kaybeden Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Araçta bulunan 44 yaşındaki Zekeriya Duyar’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Zekeriya Duyar hastaneye kaldırılırken araç içerisinde bulunan 44 yaşındaki eşi Safiye Duyar hafif yaralandı. Ambulans içerisinde bulunan 3 personelin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Zekeriya Duyar; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.