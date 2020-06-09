FETÖ okullarında öğretmenlik yapan emniyetin sözde sorumlusu Ali Dinçer, dün Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Denizli’de yakalanarak, Burdur’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Burdur’ da FETÖ’nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı
09.06.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.
Etiketler : Burdur,
709933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709933.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER