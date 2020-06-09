Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ okullarında öğretmenlik yapan emniyetin sözde sorumlusu Ali Dinçer, dün Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Denizli’de yakalanarak, Burdur’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.