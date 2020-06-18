Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış İstanbul’un çeşitli noktalarında etkili olurken yağış, Bağcılar Dereyolu’nda sele neden oldu. Caddede biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken sel nedeniyle bazı dükkanları su bastığı öğrenildi.