Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Gümüşyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde denize gitmek isteyen vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan şahsı gördü. Şahsın hiç hareket etmemesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrol sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

60-65 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmaması ve bölgede tanınmaması üzerine şahsın kimliğinin ve ölüm sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.