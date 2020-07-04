İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Devrilen tır, TEM Otoyolu trafiğini durdurdu
04.07.2020 - 06:41 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır, trafikte aksamaya neden oldu.
Etiketler : tem,tem kaza,trafik kazası,
715533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715533.aspx
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