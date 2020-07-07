Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yangın kontrol altına alındı.

