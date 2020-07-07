Yangın, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yangın kontrol altına alındı.
İzmir’de ormanlık alanda yangın
07.07.2020 - 23:20 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
716402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716402.aspx
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