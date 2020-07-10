Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde traktörü ile tarlasına seyir halinde bulunan Ahmet Fil (46), Soğuksu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçmuştu. Yaşanan kazada traktör altında sıkışan Ahmet Fil olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. yaralanmıştı.

Ölmeden 1 gün önce paylaşmış

Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından Fyodor Dostoyevski'nin söz olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk” sözünü paylaşmış.

Bu paylaşımdan bir gün sonra trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.