Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü patlama meydana geldi. Fabrika yerle bir olurken yedi kişi öldü, 127 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı fabrikadan arta kalan fişeklerin imha edilmesini emretti. Önceki gün kontrollü bir şekilde patlatılmak için taşınan fişekler, kamyondan indirildiği sırada infilak etti. Yaşanılan bu ikinci faciada ise üç Jandarma personeli şehit düştü, 11 kişi de yaralandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce dün yaralıları hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Üçlü, daha sonra ikinci patlamanın olduğu Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine gitti. Burada aldığı bilgiler sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüce “Adli ve idari süreç devam ediyor. Herhangi bir ihmal söz konusu ise bu adli makamlarca ortaya çıkarılacak. Biz de sürecin takipçisiyiz” dedi.

“ÇOCUKLAR YARALANIYOR”

Bu arada hava fişek birçok bölgede yasaklanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok yerde bundan böyle havai fişek kullanılmayacak. Yasaklamayı memnuniyetle karşılayan halk ise kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi. Vatandaşlar “Devletimiz bir an önce patlayıcı maddeleri kaldırsın. Düğün gibi eğlencelerde sürekli kazalar yaşanıyor. Balkondan, pencereden bakan çocuklar, bu patlayıcılar ile yaralanıyor. Evlerimizde korku içinde oturuyoruz”

BOMBA İMHA İÇİN SINIF DEĞİŞTİRMİŞ

Sakarya’da havai fişeklerin imhası sırasında yaşanılan patlamada şehit düşen üç asker dün son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) Tekirdağ Süleymanpaşa’da, Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar (32) Manisa Alaşehir’de, Uzman Onbaşı Fatih Manga Afyonkarahisar’da defnedildi. Cenazelerde gözyaşları sel olurken her birinin ardından geride bıraktıkları kaldı. Öte yandan daha önce Özel Harekât’ta görev alan Akgöz’ün, Jandarma’da sınıf değiştirip bomba imha uzmanlığını seçmiş. Yıllardır bomba imha eden evli ve iki çocuk babası, birçok yurt dışı görevinde de yer almış. Halil Dağ - Serdar Şahin İHA