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Bakan Koca'dan çalışanlara uyarı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır
16.07.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim."
Etiketler : bakan koca,
718482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718482.aspx
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