Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan siyasetçi, devlet adamı ve şair Süleyman Arif Emre, Milli Görüş‘ün bayrak isimlerindendi. 12 Eylül darbesinin ardından cezaevine atılmış, Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde idamla yargılanmıştı. Refah Partisi’nin kuruluşunda da yer almış, Kıbrıs Barış Harekatları’na karar veren kabinede devlet bakanı olarak bulunmuştu.