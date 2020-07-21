Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan siyasetçi, devlet adamı ve şair Süleyman Arif Emre, Milli Görüş‘ün bayrak isimlerindendi. 12 Eylül darbesinin ardından cezaevine atılmış, Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde idamla yargılanmıştı. Refah Partisi’nin kuruluşunda da yer almış, Kıbrıs Barış Harekatları’na karar veren kabinede devlet bakanı olarak bulunmuştu.
Süleyman Arif Emre yâd edildi
21.07.2020 - 20:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından Süleyman Arif Emre, vefatının birinci sene-i devriyesinde, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında yâd edildi. Sevenleri ailesi Emre’ye Kur’an-I Kerim okudu, dualar etti.
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719716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719716.aspx
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