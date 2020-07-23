Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde saat 10.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.