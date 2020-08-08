Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen Salı günü Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Lübnan Büyükelçisinin eşi Hedwig Waltmans-Molier'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bakanlık, 55 yaşındaki Hedwig Waltmans-Molier'ın Beyrut'taki evlerinin oturma odasında eşi Büyükelçi Jan Waltmans'ın yanında patlama sonucu yaralandığını belirtti.
Beyrut'taki patlamada ağır yaralanmıştı! Hollanda Büyükelçisi’nin eşi hayatını kaybetti
08.08.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hollanda’nın Beyrut Büyükelçisi Jan Waltmans’ın eşi hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler : beyrut,patlana,hollanda,
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