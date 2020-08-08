Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen Salı günü Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Lübnan Büyükelçisinin eşi Hedwig Waltmans-Molier'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bakanlık, 55 yaşındaki Hedwig Waltmans-Molier'ın Beyrut'taki evlerinin oturma odasında eşi Büyükelçi Jan Waltmans'ın yanında patlama sonucu yaralandığını belirtti.