Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde diplomatik temaslarda bulundu.

Erdoğan zirvede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ayaküstü görüştü.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ SELMAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı kabul ederek baş başa görüşme gerçekleştirdi.

SURİYE CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik ederken, Şara'ya ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani refakat etti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de görüştü. Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'a, İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu, ekonomik alanda atılacak adımların sonuç vereceğini ifade etti.

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, zirve marjında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi de kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Irak'la terörle mücadelede iş birliğinin devam edeceğini, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.