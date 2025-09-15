Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komşudan 'İslam İttifakı' çağrısı! Irak, Doha'dan bölgesel çözüme vurgu yaptı

Komşudan 'İslam İttifakı' çağrısı! Irak, Doha'dan bölgesel çözüme vurgu yaptı

Komşudan 'İslam İttifakı' çağrısı! Irak, Doha'dan bölgesel çözüme vurgu yaptı
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde bölgesel ve küresel sorunlara dair açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İslam İttifakı çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı zirvede konuşan Sudani, İsrail'in Doha saldırısına dikkat çekerek "“Bu saldırı, barışçıl çözümlerin önünü bilerek kapatıyor" sözlerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bölgedeki güvenlik ve ekonomik zorluklara karşı geniş kapsamlı bir “İslam ittifakı”nın kurulmasını istedi.

Sudani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuşma yaptı.

İSRAİL'E KARŞI ÇÖZÜM: İSLAM İTTİFAKI

Katar’a yönelik İsrail saldırısının uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki diplomatik çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirten Sudani, “Bu saldırı, barışçıl çözümlerin önünü bilerek kapatıyor.” dedi.

Sudani, herhangi bir Arap veya İslam ülkesine yönelik saldırının ortak güvenliğe tehdit olduğunu ve bunun koordineli diplomatik ve caydırıcı önlemlerle engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, güvenlik ve ekonomik zorluklara karşı da geniş kapsamlı bir “İslam ittifakı”nın kurulması çağrısında bulundu.

Filistin halkının meşru haklarını garanti edecek siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu ifade eden Sudani, bölgesel istikrara yönelik her tehdide karşı ortak caydırıcılık mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Sudani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sınırların güç yoluyla değiştirilmesinden bahsediyor ve bu da daha büyük istikrarsızlığa yol açacak. Gazze’deki aç bırakma ve kitlesel yıkım politikaları şiddet ve kaosu derinleştiriyor. Uluslararası sistemin bu saldırılar karşısında sessiz kalması ciddi bir çöküşe yol açacak."

