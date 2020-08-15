Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca, toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere, alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen 2 köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında soruşturma
15.08.2020 - 17:19 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta Covid-19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Covid-19,muhtar,soruşturma,
725113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725113.aspx
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