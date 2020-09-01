Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Madenler köyü Akkaşoğlu mahallesinde yaşayan Ömer Akkaş isimli vatandaş tarlada çalıştığı sırada kolunu silaj makinasına kaptırdı. Olay anında tarlada bulunan yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Silaj makinasına kolu sıkışan Akkaş 'ın durumu için Çaycuma İtfaiyesi ve AFAD'dan yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tarafından Ömer Akkaş'ın kolu kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.