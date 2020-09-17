Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iç ısıtan görüntülere sahne olmuştu. Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde sahne alan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen “Kuvayımilliye Destanı” isimli oyun sırasında bir oyuncunun rol icabı yaralı vaziyette yerde yattığı sırada, seyircilerin arasından oyunun sergilendiği alana giren bir köpek, yerde yatan oyuncunun boynuna eğilerek sevgisini gösterdi. İç ısıtan bu anların ardından köpeğin sevgisini karşılıksız bırakmak istemeyen İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanı sahiplenmeye karar verdi. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nın bahçesinde köpek özel bir yer hazırlayan ekipler, ‘can dostumuz’ diye hitap ettikleri köpek için bir de kulübe yaptırdı. Bütün aşıları ve bakımları yapılan köpeği çok seven hekimler, hayvanı elleriyle besliyor.

"Sevgi aşılayacağız"

Sevimli köpeğin vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak için kullanılacağını belirten İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya “Can dostumuz, oyuncu bir kişiliğe sahip. Sevimli, sevecen ve oyuncu. Biz ileride vatandaşlarımıza vereceğimiz eğitim seminerlerinde, eğitim programlarında da bu hayvana karşı olan korkuları yenme konusunda can dostumuzu aktif olarak kullanmak istiyoruz. Onlara tekrar hayvan sevgisini can dostumuz sayesinde aşılamak istiyoruz” şeklinde konuştu.