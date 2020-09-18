Olay, saat 07:00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eminönü sahilinde cansız bir beden bulundu
18.09.2020 - 08:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 08:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eminönü’nde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eminönü,sahil,cansız beden,
732695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732695.aspx
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