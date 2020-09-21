Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Sarakaya (33) idaresindeki 03 ABZ 724 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü Sarakaya ile birlikte Mehmet Mercan (40), Uğur Sarakaya (36), Veysel Saltık (36), Metin Dönmez (51), K.D. (17) ve H.B. (16) yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarken, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.