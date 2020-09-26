Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’da15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı’nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasının 5. duruşması 2 Ekim Cuma günü Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Kararın çıkması beklenen davada mahkeme tarafından önceki duruşmalarda tanık listelerinde yer alan fakat duruşmalara katılmayan Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan isimli 3 tanığın dinlenilmesi için zorla getirtilme kararı verildi. Öte yandan Leyla Aydemir davası hakkında savcı tarafından tamamlanan mütalaa da tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir (43), akrabası Mehmet Ali Aydemir (33) ve köylüsü Besim Dursun’un (48) fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla’yı öldürdüğünün anlaşıldığını belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet ve 14’er yıla kadar hapis cezası verilmesini istenmiş, tutuksuz sanıklar Ayşe Artam (38) ve Yıldırım Artam (41) hakkında cinayete ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardımdan 29 yıl dörder aya kadar hapis cezası talep eden savcı, amca Musa Aydemir (29) ve Besim Dursun’un eşi Hatun Dursun’un (56) ise beraat ettirilmesini istemişti.

“Musa Aydemir ve Hatun Dursun katillere yardım etme nedeniyle de olsa işin içindeler”

Amca Musa Aydemir ve Hatun Dursun’un beraat kararına tepki gösteren UCİM Genel Başkan Danışmanı ve Erzurum İl Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan, “Yaklaşık 2.5 sene önce Ağrı’da Leyla Aydemir küçücük mavi gözlü kızımız katledildi ve 2.5 senedir yargılama sürüyor. 2 Ekim’de duruşma tarihi verildi ve artık kararın çıkmasını bekliyoruz. Bir önceki celsede savcı mütalaasını verdi. Mütalaada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasını isteyen savcımız, Musa Aydemir ve Hatun Dursun hakkında ise beraat kararının verilmesini istedi. Biz buna karşı çıktık çünkü Musa Aydemir ve Hatun Dursun’un da her ne kadar işin içinde tamamen olmasalar da yardım etme nedeniyle bu suçun bir parçası olduklarını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili de beyanlarımızı verdik” dedi.

“Mahkeme yargılamaya uzatma maksatlı 3 tane daha tanığın dinlenmesine karar verdi”

3 tanığın ifadelerinin aynı olmasından dolayı dinlenilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Aydoğan, “Savcı mütalaasının verilmiş olmasına rağmen mahkeme yargılamayı uzatma maksatlı olarak 3 tane daha tanığın dinlenmesine karar verdi. 3 tane tanığın hiçbir şekilde esasa ilişkin değişik bir şey söylemeyeceği bahsiyle Ağrı Barosu’ndan yetkilendirilmiş UCİM Avukatları ve Erzurum Barosu Avukatları olarak tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini mahkeme heyetinden duruşma öncesi talep ettik. 2 Ekim’de ki duruşmada da tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini isteyeceğiz” diye konuştu.

“Karar çıkmadıkça her celse sonrası Leyla’nın katilleri aramızda dolaşıyor”

UCİM Genel Başkan Danışmanı ve Erzurum İl Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan, “2 Ekim’de artık kararın çıkmasını istiyoruz. Toplam 8 celsedir devam eden ve 9’ncu celsesi gerçekleştirilecek olan Leyla’nın davasında kararın çıkması demek artık katillerin dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmemesi demek. Kamuoyu vicdanının artık rahatlaması demek. Her celse sonrasında Leyla’yı öldürenler aramızda, dışarıda serbest bir şekilde dolaşıyor. UCİM olarak kalabalık bir şeklide Ağrı’da olacağız. 2 Ekim’de herkesin orada olmasını istiyoruz. Çünkü artık yargılama sona ermeli ve karar çıkmalı” açıklamalarında bulundu.

Ne olmuştu?

Ağrı'da şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran günü kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.