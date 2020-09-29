Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 13 Temmuz 2017'de Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Gören Caddesinde R.S. isimli şahsı ateşli silahla vurarak öldüren firari şüpheli M.M. isimli şahsın, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesinde saklandığı bilgisinin alındığı ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "JASAT tarafından firari şahıs saklandığı evde, üzerinde kardeşi Z.M. adına çıkartılmış sahte kimlik belgesi ile birlikte kıskıvrak yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.