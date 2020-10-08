Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahyalı Belediyesi yaptığı uyarıda, ilçenin pırıl pırıl olması için belediye ekiplerinin canla başla çalıştığının altını çizdi. Belediye, “Sizlerden bir ricamız var. Lütfen çıkardığımız maskeleri dışarıya değil çöpe atalım.

Kullanılmış koronavirüs maskesi canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyelim.” uyarısında bulundu.

