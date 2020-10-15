Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde Mehmet Hanifi K. idaresindeki servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.Kazada yaralanan 14 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede emniyet tedbiri aldı.