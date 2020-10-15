Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde Mehmet Hanifi K. idaresindeki servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.Kazada yaralanan 14 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede emniyet tedbiri aldı.
Malatya'da işçi servisi devrildi:14 yaralı
15.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : malatya,işçi servisi,trafik kazası,battalgazi,
739035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739035.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER