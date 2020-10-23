Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya Valisi Ali Çelik, kentteki koronavirüs pozitif vaka sayısında önemli oranda artış yaşandığını söylerek vatandaşları uyardı.

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerine yer verdi.

ÖZELLİKLE KADINLARI VE GENÇ VATANDAŞLARI UYARDI

Kadın ve genç nüfusta koronavirüs vakalarının artışa geçtiğinin altını çizen Vali Çelik, “Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir” dedi.