Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. Emel G. daha sonra Ramazan Yılmaz’ın cesedini evin altındaki tandırda yaktı. Olay çiftin Antalya’da yaşayan büyük oğullarının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Ramazan Yılmaz’ın tandırda yanmış cesediyle karşılaştı. Ramazan Yılmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından Emel G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emel G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Isparta’da tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, sonra yaktı Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde bir kadın tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, daha sonra yaktı. Olay sonrası kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

“Çekmesinler”

Adliye çıkışında gazetecileri gören Emel G., “Çekmesinler” dedi. Emel G., gazetecilerin “neden öldürdünüz?” sorusunu ise cevapsız bıraktı. Komşuları, Emel G. ile Yılmaz'ın daha önce boşandığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, "İki oğlu, bir kızı var. Oğlunun biri askere gidecek. Büyük oğlu Antalya'da. Olay o geldikten sonra ortaya çıkmış" diye konuştu.

“Bana tüfek doğrulttu, boğuştuk, tüfek patladı”

Öte yandan Emel G.’nin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Emel G.’nin ifadesinde “Eşim sarhoş olarak sabaha karşı eve geldi. Aramızda tartışma çıktı bu sırada av tüfeğini bana doğru doğrulttu. Ben de namlusundan tuttum ve boğuşmaya başladık. O esnada tüfek patladı” dediği öğrenildi.



Nevin Yıldırım davasında flaş gelişme Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararını onadı.