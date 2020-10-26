Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 (koronavirüs) gündemiyle toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde vaka sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirler aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan kurul, İzmir’de bulunan organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan tüm işçilerin Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almasının sağlanmasına, HES kodunun işletmelerin personel bilgi sistemlerine işlenmesine ve girişlerde mutlaka HES kodu sorgulandıktan sonra çalışanların işyerlerine girişlerine izin verilmesine karar verdi. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinde HES kodu sorgulanması işlemlerinin organize sanayi bölgeleri yönetimi ve işyeri yetkilileri tarafından koordine edilmesine, bu konuda personel görevlendirmesine karar veren kurul, özellikle çalışan personel hacmi büyük olan işletmelerde çalışma alanlarında, yemekhanelerde ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması uyarısında da bulundu.

Bankalara HES kodu zorunluluğu

Kentte bulunan tüm kamu ve özel bankalarda hizmet almak için gelen vatandaşlara bankaya giriş sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamında mutlaka HES kodu sorgulaması yapılmasına karar veren İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, HES kodu olmayan vatandaşların bankaya girişine izin verilmemesini kararlaştırdı.

Öte yandan, kurul tarafından Covid-19 pandemisine yönelik sahada ve diğer yapılacak tüm çalışmalarda, ihtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personellerinin şoför olarak görevlendirilebilmesine karar verildi.