Olay, Sincan Atatürk Mahallesi Onur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkta bina sakinleri yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yılanı yakaladı. Dikkatli bir şekilde poşet içine konulan yılan daha sonra doğaya salındı.
Apartman otoparkındaki 1 buçuk metrelik yılan yakalandı
29.10.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın otopark kısmında görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,sincan,yılan,
742530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742530.aspx
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