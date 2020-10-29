Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sincan Atatürk Mahallesi Onur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkta bina sakinleri yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yılanı yakaladı. Dikkatli bir şekilde poşet içine konulan yılan daha sonra doğaya salındı.