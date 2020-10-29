Yaklaşık 10 gün önce bazı şikayetler ile Hendek İlçe Devlet Hastanesine başvuran Sami Ay isimli vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ay’ın, birlikte yaşadığı 110 yaşındaki annesi Hamide Ay’a da koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün süren tedavisi sonrasında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Ay, hastane çalışanları tarafından alkışlar ile uğurlandı.
110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi
29.10.2020 - 13:43 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Hendek İlçe Devlet Hastanesinde koronavirüsü yenen 110 yaşındaki Hamide Ay, alkışlarla taburcu oldu.
Yaklaşık 10 gün önce bazı şikayetler ile Hendek İlçe Devlet Hastanesine başvuran Sami Ay isimli vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ay’ın, birlikte yaşadığı 110 yaşındaki annesi Hamide Ay’a da koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün süren tedavisi sonrasında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Ay, hastane çalışanları tarafından alkışlar ile uğurlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,sakarya,hendek,
742581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742581.aspx
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