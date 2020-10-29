Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 10 gün önce bazı şikayetler ile Hendek İlçe Devlet Hastanesine başvuran Sami Ay isimli vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ay’ın, birlikte yaşadığı 110 yaşındaki annesi Hamide Ay’a da koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün süren tedavisi sonrasında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Ay, hastane çalışanları tarafından alkışlar ile uğurlandı.

