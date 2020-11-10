Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BALIKESİR



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesine yasak getirildi.

BURSA

Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı. Valili kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olarak cadde ve alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verdi.

ISPARTA



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.



GAZİANTEP



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.



Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.



MUŞ



Muş Valiliği, kent genelinde caddeler, sokaklar ve parklarda sigara içmenin yasaklandığını açıkladı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararından sonra polis ekipleri kent merkezinde denetime çıktı. Polis ekipleri, kamunun ortak kullanım alanlarında sigara içen vatandaşları uyararak, bilgilendirmelerde bulundu.



KÜTAHYA



Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskenin sigara içme bahanesiyle ihlal edildiği belirtilen kurulda kent merkezindeki birçok cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri, cami önleri, hastane bahçeleri, parklar gibi alanlar ile otobüs ve servis duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi.



SİGARA YASAĞI GETİRİLEN DİĞER İLLER



Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Kahramanmaraş, Yozgat, Ordu, Kastamonu, Giresun, Denizli, Sinop ve Erzincan'da da valilik kararı ile caddeler ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.