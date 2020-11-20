Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazilli ilçesinde yaşayan esnaf Cemil Ekim (35) ve Esra Ekim (28) çiftinin geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyaya gelen Zeynep'te yeni doğan sarılığı görüldü. Yeni doğan birçok bebekte görülen rahatsızlığın iki haftada geçmesi beklendi. Sarılığın geçmemesi üzerine Zeynep bebek ailesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne (ADÜ) götürüldü. ADÜ'de yapılan muayenesinin ardından İzmir Ege Üniversitesi'ne sevk edilen Zeynep'e 'siroz' teşhisi konuldu. Minik bebeğin karaciğerinin iflas noktasına geldiğini belirten doktorlar acil nakil yapılması kararını verdi. İzmir'deki özel bir hastanede geçtiğimiz Nisan ayında babası Cemil Ekim'den karaciğer parçası nakil edildi. Başarılı geçen nakil sonrası evlerine dönen Ekim ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde evde fenalaşan Zeynep bebek Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan minik Zeynep kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İkinci evlat acısı yaşadılar

İlk evlatları Hüseyin'i doğum sırasında kaybettikleri öğrenilen Cemil ve Esra Ekim çifti Zeynep bebeğin hayatını kaybetmesi ile ikinci evlat acısını yaşadı. Minik Zeynep'in vefat haberi ailesi başta olmak üzere Ekim çiftinin yakınlarını yasa boğdu.