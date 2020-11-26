Samsun’da yaşayan Cansu Cengiz Şahin, dokuz senedir Atakum Halk Eğitim Merkezinde üniversite öğrencilerine minyatür ve ebru kursu veriyor. Covid-19 sebebiyle kurslara sosyal medya üzerinden devam eden Şahin, evde yaptığı eserlerini de Almanya, Fransa, İran ve Katar gibi ülkelere satıyor. “Minyatür ve ebru sanatı çok kutsal bir uğraş... Sabır, sevgi şefkat istiyor. Kendimi minyatür ya da ebru yaparken keşfediyorum, huzur buluyorum” diyen Şahin “Hem geleneksel el sanatlarını dünyaya tanıtıyor hem de eserlerimi ihraç ediyorum” şeklinde konuşuyor.
Evinde çiziyor, dünyaya satıyor
26.11.2020 - 05:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Özellikle tarihî dönem filmleri bu sanata ilgiyi arttırdı. Birçok insan sanatın inceliklerini öğrenmek ya da yaptığım eserleri almak istiyor. İnsanların ilgisi beni mutlu ediyor. Kursiyerlere öğretirken en başta bu işi sevmelerini ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum”
Etiketler : Cansu Cengiz Şahin,
749005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749005.aspx
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