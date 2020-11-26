Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da yaşayan Cansu Cengiz Şahin, dokuz senedir Atakum Halk Eğitim Merkezinde üniversite öğrencilerine minyatür ve ebru kursu veriyor. Covid-19 sebebiyle kurslara sosyal medya üzerinden devam eden Şahin, evde yaptığı eserlerini de Almanya, Fransa, İran ve Katar gibi ülkelere satıyor. “Minyatür ve ebru sanatı çok kutsal bir uğraş... Sabır, sevgi şefkat istiyor. Kendimi minyatür ya da ebru yaparken keşfediyorum, huzur buluyorum” diyen Şahin “Hem geleneksel el sanatlarını dünyaya tanıtıyor hem de eserlerimi ihraç ediyorum” şeklinde konuşuyor.